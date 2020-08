Archos réduit nettement ses pertes au 1er semestre

(Boursier.com) — Archos enregistre un chiffre d'affaires de 11,2 ME sur le premier semestre 2020, contre 17,2 ME sur le premier semestre 2019. La décroissance provient essentiellement de l'arrêt brutal de l'activité en France entre le 17 mars et le 11 mai 2020 suite à l'épidémie de Covid-19. De plus, le groupe a subi l'arrêt de l'économie chinoise et des difficultés d'approvisionnement après le nouvel an chinois.

Néanmoins, les équipes ont su se réorganiser pour améliorer le mix produit, réduire drastiquement les dépenses et "préparer le futur du groupe pour un retour à une croissance profitable". Le taux de marge brute s'établit à 24,5% soit 7,5 points de mieux qu'au premier semestre 2019. Le groupe s'exerce à améliorer son mix produit, en se concentrant sur le segment professionnel et les produits à plus forte valeur ajoutée.

Les charges opérationnelles courantes (hors amortissements et autres charges courantes) s'établissent à 4 ME, soit une baisse de 53%. Les économies entamées se poursuivent et le groupe s'est organisé pour renouer avec une croissance profitable. Désormais, la gamme est plus courte et le groupe se concentre à développer ses parts de marché en zone euro. Le résultat opérationnel courant est de -1,5 ME contre -5,8 ME sur le premier semestre 2019. Les charges et produits opérationnels non courant s'élèvent à +0,8 ME. Le groupe a ainsi réussi à revendre des pièces détachées et produits recyclés qui avaient été provisionnés. Le résultat net consolidé s'établit à -1,4 ME contre -26,6 ME sur le premier semestre 2019.

Le stock s'établit à 3,6 ME contre 7,9 ME l'année précédente à la même période. La société compte à l'avenir maintenir un stock minimum afin d'éviter les coûts d'obsolescence des produits. Les comptes clients s'établissent à 8,8 ME contre 12,1 ME l'année précédente, du fait de la décroissance du chiffre d'affaires.

La trésorerie s'établit à 8,4 ME, en hausse de 2 ME par rapport à l'année précédente. Compte tenu du niveau de trésorerie au 30 juin 2020, des tranches d'OCA BSA restant à tirer auprès de Yorkville, et de la renégociation en cours des modalités de remboursement du prêt contracté auprès de la BEI pour un montant de 6 millions d'euros, la société "devrait pouvoir faire face à ses engagements pour les 12 prochains mois".

Archos estime posséder "tous les atouts pour offrir à ses utilisateurs et à ses partenaires des produits et services innovants et garder son ADN de leader européen en solutions mobiles". Le développement de la 5G va permettre au groupe d'étoffer son offre produit pour répondre à l'appétence du marché envers cette nouvelle technologie et devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires en 2021.

Pour rappel, un premier partenariat de représentation commerciale a été signé début 2020 avec le groupe chinois Etekcity, qui commercialise des produits technologiques pour la maison aux USA et souhaite développer avec Archos sa distribution en Europe. Les premières facturations devraient être réalisées d'ici la fin de l'année.