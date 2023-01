Archos : quelle orientation stratégique pour Medical Devices Venture en 2023 ?

(Boursier.com) — Medical Devices Venture, la filiale d'Archos lancée en 2021 et cotée en bourse depuis février 2022, a comme mission d'investir dans des projets de recherche 'Deeptech' et 'MedTech' issus de la recherche française et d'accélérer le déploiement des Start Up en France et à l'international.

Medical Devices Venture compte déjà à ce jour 4 participations majoritaires en fort développement : Dextrain, Poladerme, Domisanté, MDV IT.

Perspectives

Medical Devices Venture compte investir dans 3 nouveaux projets innovants en 2023 pour ainsi atteindre 7 participations majoritaires en 'Deeptech' et 'Medtech'.

Egalement, Medical Devices Venture étudie des dossiers d'acquisition de distributeurs de dispositifs médicaux pour proposer à ses start-up une force de vente experte.

Medical Devices Ventures, société à impact, souhaite ainsi se positionner comme le pont opérationnel et industriel de la recherche académique française dans les prochaines années.