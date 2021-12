Archos : partenariat avec TrainMe sur le Miroir connecté

(Boursier.com) — Archos a conclu un partenariat avec TrainMe, start-up filiale de Décathlon, qui met en relation des professionnels du sport avec des particuliers, pour offrir, à tout utilisateur du Miroir d'Archos, une réduction à la création d'un compte TrainMe sur la plateforme sportive.

Eteint, c'est un miroir au design convenant à tous les types d'intérieurs et toutes les pièces de la maison. Allumé, il révèle un écran 32'' haute définition avec une excellente densité de couleurs et un angle de vision extra large. Connecté en WiFi ou en ethernet, il est doté de haut-parleurs de qualité et d'une caméra haute définition, et permet de communiquer facilement avec son interlocuteur. A la différence d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone, le Miroir possède des dimensions bien mieux adaptées et plus agréables pour pratiquer une séance de sport. Grâce à l'application TrainMe pré-installée sur le Miroir, l'utilisateur pourra profiter d'une séance de sport en direct ou en replay avec un coach, sans avoir l'impression d'être séparé par un écran. Comme dans la vie, il pourra visualiser ses propres mouvements pour s'assurer qu'ils sont bien exécutés et bénéficier d'un suivi personnalisé par le coach pour les corriger.

Tout utilisateur pourra bénéficier d'une réduction lors de la création de son compte TrainMe. Le code fourni avec le Miroir est valable 1 an à partir de la date d'inscription. Le Miroir est commercialisé en France au prix de 999 euros.