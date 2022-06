Archos : partenariat avec Ramsay Santé Provence Bourbonne pour déployer le logiciel S'TIM

(Boursier.com) — La Start up Dextrain du groupe Archos crée un partenariat avec la Clinique Ramsay Santé Provence Bourbonne pour déployer le logiciel S'TIM une innovation dans la rééducation neurologique. La start-up francilienne a pour mission dans le cadre de ce partenariat de poursuivre les développements et de commercialiser le logiciel de rééducation cognitive S'TIM développé par l'équipe de rééducation de la clinique Ramsay Santé Provence Bourbonne. La SATT Sud-Est a concédé à Dextrain une sous-licence d'exploitation du logiciel S'TIM en copropriété Université de Toulon et Clinique de Provence-Bourbonne - Groupe Ramsay Santé.

Ce partenariat est la concrétisation et la suite logique du travail qui a été mené par les thérapeutes de la clinique, encadrés par le Dr. Michèle Timsit, soucieux d'innover pour la rééducation neurologique et l'Institut Méditerranéen des Sciences de l'Information et de la Communication de l'Université de Toulon.

Les premiers retours de l'étude clinique indiquent que l'usage du jeu S'TIM améliore les fonctions cognitions, comme la mémoire la concentration et améliore les comportements des patients ayant eu un AVC ou un traumatisme crânien.

Les résultats du projet S'TIM se concrétisent dans une solution globale incluant le matériel et le logiciel à destination des établissement spécialisés dans un premier temps puis le domicile. La solution sera commercialisée pour 99 euros par mois (2 ans) ou 2.000 euros HT à l'achat.