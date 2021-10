Archos offre à ses clients la possibilité de régler leurs achats en crypto-monnaies

(Boursier.com) — Archos a annoncé un partenariat avec Lunu, spécialiste des paiements en cryptos, en ligne ou en magasin pour les détaillants et les consommateurs. Lunu est aussi un partenaire officiel de plateforme Binance, incontournable dans l'univers de la négociation de cryptos.

La technologie de Lunu, qui permet aux clients de payer leurs achats en crypto-monnaies sans pré-échanger des cryptos contre de la monnaie fiduciaire, est disponible sur le site web d'Archos et le groupe précise que les paiements en crypto seront activés via le widget Lunu (qui permet un paiement en quelques clics).

Grâce à ce partenariat, Archos sera l'une des premières marques d'électronique grand public en Europe à offrir à ses clients la possibilité de régler leurs achats en crypto-monnaies. Le groupe ajoute que le widget en ligne de Lunu permet d'utiliser une large gamme de cryptos et tous les principaux portefeuilles crypto dans des transactions de détail rapides, rentables et sans frontières. De plus, le client ne paie aucune commission de change.