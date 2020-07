Archos : observations utiles

(Boursier.com) — Archos rappelle que le rapport financier annuel a été mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 juin 2020 et attire l'attention sur le fait que les commissaires aux comptes ont formulé dans leurs rapports sur les comptes sociaux (p.141) et sur les comptes consolidés (p.97) l'observation suivante : "Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2 "Normes, interprétations et amendements à des normes existantes d'application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019" de l'annexe des comptes consolidés qui expose les incidences sur le bilan d'ouverture de la première application de la norme IFRS 16 relative aux contrats de location.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons également votre attention sur : - la note "Faits marquants de l'exercice - Plan de restructuration lancé au second semestre 2019" de l'annexe des comptes consolidés qui relate les difficultés de la société et le maintien de la continuité d'exploitation ; - la note 23 "Autres produits et charges opérationnels" de l'annexe des comptes consolidés qui relate le traitement des ventes aux conditions de marge brute très significativement dégradées."

La société confirme que compte tenu du niveau de trésorerie au 31 décembre 2019 et des mesures de réduction de coûts mises en oeuvre, la société devrait pouvoir faire face à ses engagements jusqu'à fin 2020 et que l'aménagement du financement en OCABSA annoncé le 29 juin 2020 ainsi que la renégociation de certains emprunts en cours de discussion lui permettraient de faire face à ses échéances jusqu'en milieu d'année 2021.