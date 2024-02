Archos/ Medical Devices Venture : Domisanté sur le créneau de la téléexpertise

(Boursier.com) — A la demande du SSIAD de Gouzon, Domisanté, filiale de Medical Devices Venture, start-up studio du Groupe Archos, propose une passerelle de santé sécurisée, qui s'installe au domicile du patient pour accompagner les professionnels de santé. La solution Domisanté est composée d'une tablette qui permet d'accéder et de renseigner facilement les données de santé du patient (constantes, RDV médicaux, profil médical, transmissions), et d'un appareil de prise des principales constantes et d'une suite logicielle pour intégrer le profil patient et le stockage des données de santé.

Les deux nouvelles plateformes vont améliorer la qualité des soins et la communication entre les professionnels de santé. Domisanté intègre la plateforme de téléexpertise Omnidoc et le journal patient Paaco Globule.

La solution Domisanté sera déployée chez les patients SSIAD de Gouzon, à partir du mois de mars 2024.