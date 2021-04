Archos : le point sur la stratégie

(Boursier.com) — La stratégie de Archos en 2021-2022 consiste à dépasser 50% du chiffre d'affaires consolidé en B to B dès 2022 par de la croissance externe et délivrer un EBITDA positif, retrouver en 2022 une croissance à deux chiffres et créer un pôle d'expertise en MedTech avec les laboratoires de recherche français

Archos se structure désormais en 3 piliers.

Dans l'activité Grand Public, la société souhaite développer désormais des produits technologiques de qualité, à forte valeur ajoutée, en mobilité ou dans l'habitat, dans des segments innovants et loin de la concurrence asiatique.

Dans l'activité B to B Produits Professionnels, la stratégie est de doubler le chiffre d'affaires.

Enfin, la société annonce la création d'un pôle MedTech avec Medical Devices Venture (MDV). MDV a pour vocation de développer des start-up, où Archos sera majoritaire, dans les métiers d'avenir autour de la santé, conjuguant technologie, machine learning et plateforme collaborative.

Archos apporte son savoir-faire en industrialisation de produits technologiques en collaboration avec les chercheurs, inventeurs des solutions sélectionnées par les SATT.

Cette division, forte d'au moins 3 start-up cette année, aura pour vocation d'être autonome et potentiellement cotée en bourse (marché Access) en 2021.