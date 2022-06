Archos : le groupe Wongs prend 9% de Poladerme

(Boursier.com) — Medical Devices Venture, filiale d'Archos dans l'investissement et l'accélération dans la MedTech, annonce l'entrée d'un nouvel investisseur au capital de Poladerme.

"L'entrée au capital de Poladerme (à hauteur d'environ 9%) du groupe Wongs, au travers de sa filiale Top Plenty Ltd, s'inscrit dans la stratégie de développement des activités de Poladerme avec la préparation d'un réseau de distribution pour les produits de Poladerme", se félicite Archos.

Le groupe Wong est un acteur important de Hong Kong dans le secteur des nouvelles technologies, du développement immobilier et des investissements stratégiques. Le Groupe Wongs investit dans différents secteurs incluant les nouvelles technologies et la santé. Il a identifié dans Poladerme une solution dermatologique innovante, adaptée aux besoins du marché.

Poladerme, dont l'ambition est de devenir un leader de la spectropolarimétrie, combinée à l'Intelligence Artificielle et au Machine Learning, appliquée à la dermatologie est issue de plus de 10 ans de recherches portant sur la spectropolarimétrie et les techniques de traitement et d'analyse d'images menées par les professeurs Jihad Zallat et Christian Heinrich.