Archos : Le chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre ressort en forte progression de 47%

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires consolidé d'ARCHOS pour le premier semestre 2023 est ressorti en très forte progression de 47% par rapport au premier semestre 2022. Les ventes professionnelles via Logic Instrument nourrissent la croissance, ceci en phase avec la stratégie du groupe annoncée il y a plus de 3 ans.

Dans ce contexte, Logic Instrument enregistre une croissance de 81% de son Chiffre d'affaires sur le premier semestre. Les start-up de Medical Devices Venture se structurent comme anticipé, et les premières ventes seront constatées sur le second semestre 2023.

La marge brute s'établit à 2,37 ME, contre 1,65 ME au 1er semestre 2022. Cette nette amélioration de 43% provient d'un mix de ventes professionnelles favorable.

La société a continué de contrôler ses dépenses et a réussi dans un contexte de forte croissance à baisser ses charges de 17%.

Le Résultat d'exploitation s'inscrit ainsi à (0,4 ME), en hausse de 1,3 ME par rapport à l'exercice précédent.

Après éléments exceptionnels et avant intérêt minoritaire le résultat net consolidé est de (0,4 ME) pour le semestre.

Capitaux propres en amélioration de 1,7 ME;

Baisse des dettes financières de 1,3 ME;

Logic Instrument : en hyper croissance de 81%.

Une gamme Pro enrichie

La société, constructeur, intégrateur et distributeur offre désormais une palette complète de solutions mobiles couvrant les smartphones durcis, les tablettes mais également les PC conçus pour les environnements extérieurs et en conditions extrêmes sous des systèmes d'exploitation adaptés aux cas d'usages.

Une offre de solutions répondant au contexte géopolitique

LOGIC INSTRUMENT, fort de longues années d'expérience dans le secteur des solutions pensées pour la défense, offre une capacité de personnalisation, des produits sur mesure, et une expertise de la gestion de projet complexes, en France et à l'international.

Une reconnaissance des grands comptes

Les grands comptes Européens reconnaissent en LOGIC INSTRUMENT un partenaire qualifié, historique, capable de maintenir des parcs installés sur de longues périodes supérieures à 5 ans.

Medical Devices Venture, start-up studio Medtech du groupe obtient des résultats concrets moins deux ans après sa création :

DEXTRAIN : une technologie de rééducation de la dextérité post AVC et pathologies neuro cognitives, conjuguant capteurs innovants, suites logiciels de jeux thérapeutiques et machine learning en centre de rééducation ou depuis le domicile du patient ;

POLADERME : solution d'analyse dermatologique innovante conjuguant la spectro-polarimétrie, l'IA et de nouveaux bio marqueurs d'analyse objective des lésions et vitalité de la peau, utilisable depuis le domicile du patient ;

DOMISANTE : passerelle de santé pour accompagner le bien vieillir au domicile et les maladies chroniques intégrant la téléconsultation, la prise de constantes, la télé surveillance et le télé suivi ;

MDV IT : conçoit et personnalise des solutions mobiles innovantes pour les établissements de santé.

ARCHOS : nouvelle gamme de tablettes

ARCHOS a récemment renouvelé sa gamme de tablettes, principalement commercialisées en France. Les gammes de prix proposées sont principalement entre 100 euros TTC et 200 euros TTC afin d'offrir aux utilisateurs performance et rapport qualité prix dans une version Android épurée.

ARCHOS étudie également les segments de marché connexes aux tablettes, comme les objets connectés, pour enrichir son offre dès 2024.

Perspectives 2023

Le groupe ARCHOS vise pour l'exercice 2023 une croissance soutenue et à s'approcher d'un EBITDA à l'équilibre.

Par ailleurs, le groupe n'exclut pas une opération de croissance externe sur l'exercice 2023 afin de créer le leader Français des solutions mobiles pour les missions en extérieur mais également dans les environnements hostiles.