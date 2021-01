Archos : lance X67 5G, le 1er smartphone durci 5G

Crédit photo © Archos

(Boursier.com) — Archos annonce en partenariat avec sa filiale Logic Instrument, leader européen des solutions mobiles dédiées aux entreprises et aux environnements hostiles, le premier smartphone durci 5G le X67 5G. Ce smartphone est conçu pour résister à tous les environnements et bénéficie des dernières technologies, notamment en terme de connectivité en embarquant la 5G. Propulsé par un processeur octo-core ultra performant associé à 8 Go de mémoire vive, le X67 5G affiche et télécharge tous les contenus, même les plus volumineux, en un clin d'oeil ; l'utilisateur pourra jouer en ligne sans latence.

Pouvant être immergé dans l'eau pendant 30 min à 1.5m de profondeur, résistant à la poussière et au sable (certifications IP 68 et IP69K) et à des chutes allant jusqu'à 1,5 mètres (Corning Gorilla Glass et certification MIL STD 810G) le X67 5G est un smartphone qui résiste à tous les environnements même les plus hostiles. Son écran tactile peut même être utilisé même avec des gants. Grâce à son écran XXL 6,67'' d'une résolution de 2400 x 1080 pixels (FHD+), le X67 5G permet de visionner sur grand écran tous les contenus vidéos. Le smartphone est doté d'une batterie de 8000 mAh pour des heures voir des jours d'utilisation sans recharge et quand il sera nécessaire de le recharger cela sera ultra rapide grâce à la fonction charge rapide.

Différents modes de l'application photo permettent de sublimer les photos : mode HDR, mode nuit, mode portait, mode Prise de vue sous-marine, mode panoramique.

Equipé d'un capteur d'empreinte situé sur le côté et de la reconnaissance faciale, le X67 5G protège les données personnelles de l'utilisateur.

Enfin, le X67 5G est doté d'une puce NFC et est compatible Google Pay.

Ce smartphone sera disponible début février dans les enseignes partenaires et sur le site web d'Archos au prix de 599 euros TTC.