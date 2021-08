Archos : la trésorerie nette s'établit à 10,5 ME

Archos : la trésorerie nette s'établit à 10,5 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le taux de marge brute du Groupe Archos s'établit à 20% contre 26% sur le premier semestre 2020. Les autres charges d'exploitation s'établissent à 4 ME au premier semestre 2021 contre 4,4 ME au premier semestre 2020, soit une baisse de 9%, marquant la poursuite des efforts sur la réduction des frais fixes.

Le résultat d'exploitation ressort à -2,2 ME au 30 juin 2021.

Le résultat financier est de +0,06 ME. Le résultat exceptionnel ressort à -0,3 ME, contre +0,9 ME au premier semestre 2020.

Le résultat net consolidé est de -2,5 ME pour le premier semestre 2021, contre -0,9 ME au premier semestre 2020.

Le stock s'établit à 2,2 ME contre 2,5 ME au 31/12/2020. La Société compte à l'avenir maintenir un stock minimum inférieur à 3 ME afin d'éviter les coûts d'obsolescence des produits.

La trésorerie ressort à 10,5 ME, en hausse de 1,5 ME par rapport à l'année précédente.

Les capitaux propres part du Groupe sont de -5 ME, en amélioration de 6,4 ME par rapport à l'année précédente. La progression résulte des augmentations de capital liées aux conversions d'OCABSA et aux exercices de BSAE Fiducie.

Les emprunts et dettes financières sont en baisse de 3,4 ME du fait essentiellement des exercices de BSAE qui sont venus réduire la dette rééchelonnée de la BEI pour 2,6 ME et de la baisse des emprunts obligataires à la clôture pour 0,5 ME.

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés ressortent en baisse de 1,3 ME.

Trésorerie Nette

La trésorerie nette s'établit ainsi à 10,5 ME en hausse de 1,5 ME sur le semestre. La variation de la trésorerie sur cette période résulte principalement des flux suivants (le sens des signes indique l'impact sur la trésorerie) :

Marge brute d'autofinancement de -2,6 ME,

Une variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation de -1,2 ME,

Des flux de financements suivants pour un montant net de +5,3 MEUR composés des éléments suivants :

Augmentations de capital +5,6 ME (tirages nets d'OCABSA)

Remboursements nets d'emprunts -0,3 ME.

Face à une concurrence chinoise accrue, Archos a décidé depuis 2019, d'opérer un changement profond de son modèle économique. Ainsi, le groupe déploie maintenant sa stratégie et son organisation dans les métiers d'avenir où les services et l'innovation sont au coeur de l'activité.

La stratégie du groupe sur 2021-2022

Dépasser 50% du chiffre d'affaires consolidé en B to B dès 2022 par de la croissance externe et délivrer un EBITDA positif.

Retrouver en 2022 une croissance à deux chiffres

Créer un pôle d'expertise en MedTech avec les laboratoires de recherche français.

Archos a annoncé début juin le lancement de Medical Devices Venture (MDV). MDV est une structure holding qui va développer un portefeuille de participations dans le domaine des nouvelles technologies de santé. Le premier investissement de MDV est DEXTRAIN, qui développe des produits issus d'une recherche innovante menée à l'Institut de Psychiatrie et de Neuroscience de Paris (Inserm U1266, Université de Paris) et portant sur les dispositifs visant à améliorer l'indépendance et la qualité de vie de nombreux patients après un accident vasculaire cérébral (AVC), et proposera également un protocole clinique sur solutions mobiles pour les patients atteints de maladies neurodégénératives.