Archos en pertes en 2021

(Boursier.com) — Archos annonce ses résultats 2021. Le CA total décline de 32% à 15,4 ME. L'Ebitda est dans le rouge de 4,9 ME et le résultat d'exploitation en pertes de 4,2 ME. La perte nette de l'ensemble consolidé s'établit à 9,2 ME, alors que le résultat exceptionnel ressort à -4,9 ME, essentiellement constitué d'une indemnité transactionnelle de 4,5 ME sur un litige relatif aux droits de propriété intellectuelle.

La trésorerie s'établit à 15,96 ME, en hausse de 7 ME par rapport à l'année précédente du fait des tirages de financement en OCABSA réalisés sur l'exercice. Les capitaux propres s'établissent à -6,92 ME, en amélioration de 4,5 ME par rapport à l'année précédente. Les emprunts et dettes financières sont en baisse nette de 0,84 ME à 11,59 ME. Les dettes fournisseurs et comptes rattachés ressortent en baisse de 3,75 ME. Les comptes clients s'établissent à 1,75 ME et les stocks à 2,4 ME en fin d'exercice.

Archos a mis fin à l'un des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle et a enregistré à cet effet une charge exceptionnelle de 4,5 ME d'indemnité transactionnelle couvrant la période concernée jusqu'au 18 mars 2022. Ce montant sera versé sur 6 ans selon un échéancier convenu dans le cadre du protocole. Le montant a été intégralement provisionné dans les comptes 2021 en provisions pour risques et charges exceptionnelles.

L'épidémie a impacté de manière significative le Groupe Archos depuis le mois de janvier 2020. En effet, les principaux fournisseurs sont situés en Chine et ils ont été impactés dès janvier 2020, entrainant des interruptions d'approvisionnement puis des perturbations logistiques. Une très forte baisse des ventes a été subie à compter de mars 2020 quand l'Europe a entamé les mesures de confinement qui se sont poursuivies de manière discontinue jusqu'au début de 2022. Sur 2021 le groupe a subi encore les conséquences commerciales liées aux restrictions d'accès aux grands points de vente et celles liées aux impacts importants de la pandémie sur la disponibilité de composants électroniques et sur les frais de transport internationaux (approvisionnements en provenance de Chine notamment).

La situation sur les approvisionnements reste assez tendue sur certains composants qui entrent dans la composition de certains de produits du groupe et il est difficile de prévoir quand la situation va se normaliser à nouveau, explique Archos.

Face à une concurrence chinoise accrue, Archos a décidé depuis 2019, d'opérer un changement profond de son modèle économique. Ainsi, Archos déploie maintenant sa stratégie et son organisation dans les métiers d'avenir où les services et l'innovation sont au coeur de l'activité.

La Société estime disposer désormais des moyens lui permettant de continuer à déployer son plan stratégique en 2022, à savoir réaliser 50% de son activité dans le B2B en support des grands comptes, proposer des solutions novatrices auprès des consommateurs - comme Le Miroir d'Archos ou les objets connectés à recharge perpétuelle -, et accélérer le déploiement de Medical Devices Venture et de ses start-up innovantes.

Par ailleurs, la Société n'exclut pas de réaliser des opérations de croissance externe si celles-ci sont susceptibles d'accélérer le programme de développement.

Lors de sa réunion du jour, le Conseil d'administration, faisant usage de la première résolution approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 janvier 2022, a décidé de réduire le capital social de la Société de 1.851.959 euros à 37.039,18 euros, par voie de diminution de la valeur nominale des actions composant le capital social à 0,02 euro, et affectation de la totalité du montant de la réduction de capital au compte 'Report à nouveau' qui s'établit désormais à -16.229.640,17 euros. Le capital social de la Société s'élève donc désormais à 37.039,18 euros et est composé de 1.851.959 actions de 0,02 euro de valeur nominale chacune.