Archos : discute avec le BEI pour restructurer sa dette

Crédit photo © Archos

(Boursier.com) — Archos informe ses actionnaires que son Assemblée générale annuelle se tiendra le 30 septembre à 15h au siège social de la société à Igny. L'avis de réunion contenant le texte des projets de résolutions sera prochainement publié au journal officiel.

D'ores et déjà, Archos informe ses actionnaires qu'elle est actuellement en discussions avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) concernant les termes d'une éventuelle restructuration de la dette de 6 millions d'euros de nominal due par Archos à la BEI. La date de maturité est au 28 juin 2021.

Selon les termes préliminaires de cet éventuel accord de règlement de la dette, la moitié de la valeur nominale de la dette, soit 3 ME serait remboursée par Archos à la BEI via le paiement, pendant les 7 prochaines années, de 25% de l'Ebitda annuel réalisé par Archos. En tout état de cause, ces paiements sont plafonnés à un montant total maximum de 3 ME.

D'autre part, le solde de la valeur nominale de la dette, soit 3 ME, ainsi que la totalité des intérêts et divers frais et commissions, seraient transférés par la BEI dans une fiducie, dont la mission serait de convertir progressivement cette créance en actions nouvelles Archos, lesquelles seraient ensuite cédées sur le marché par la fiducie (processus d'equitization).

Archos informera les investisseurs dans l'hypothèse où un accord contraignant serait conclu avec la BEI, un tel accord restant à ce jour soumis à l'approbation des organes de décision de la BEI.

Il est précisé qu'en tout état de cause la mise en oeuvre de la restructuration (une fois agréée par la BEI) resterait conditionnée à l'obtention

- de l'approbation par l'Autorité des marchés financiers d'un prospectus relatif à l'admission aux négociations des actions susceptibles d'être émises au profit de la fiducie et

- de l'adoption par les actionnaires d'Archos d'une résolution autorisant l'émission des bons de souscription d'actions (et des actions sous-jacentes) à émettre au profit de la fiducie dans le cadre de cette restructuration.

Une résolution à cet effet a été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, de sorte que le conseil d'administration d'Archos puisse le cas échéant en faire usage pour mettre en oeuvre immédiatement la restructuration de la dette dans l'hypothèse où un accord de règlement serait signé avec la BEI dans les prochaines semaines.