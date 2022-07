Archos : de nouvelles tablettes à la rentrée

(Boursier.com) — Archos propose pour la rentrée une gamme de tablettes avec des écrans de 7'' à 14'', le choix de la connectivité, et une capacité de stockage allant jusqu'à 128 Go.

La gamme de tablettes Archos est conçue pour répondre à tous les usages à la maison ou en mobilité. Pour une meilleure fluidité d'utilisation, toutes les tablettes ont au minimum 2GB de mémoire vive et disposent de 16 Go à 128 Go de mémoire de stockage. L'utilisateur pourra choisir entre une connectivité WiFi ou 4G pour plus de mobilité. Enfin toutes les tablettes bénéficient de l'offre PhotoBox : un livre photo à personnaliser est offert pour tout achat d'une tablette.

L'objectif est de proposer une gamme au meilleur rapport qualité prix.

Compatible 4G, adaptée aux environnements hostiles, taillée pour l'aventure ou plus simplement les aléas du quotidien, l'Archos T101X comprend un écran IPS HD de 10,1 pouces, un processeur 4 coeurs, 2 Go de mémoire vive, 32 Go de capacité de stockage interne (extensibles par carte Micro SD), 2 caméras (5 MP à l'arrière et 2 MP à l'avant), un GPS, le tout dans une enveloppe robuste, animée par une batterie de 6 000 mAh.

L'Archos 101 oxygen et son dock sont l'association d'une tablette haut de gamme à une station d'accueil, avec une charge rapide, des haut-parleurs puissants et un micro performant, cela en fait l'ensemble idéal pour réaliser des visio de qualité.

La tablette Archos Oxygen 101S intègre un superbe écran, Full HD, IPS, de 10,1 pouces, idéal pour visionner des photos ou regarder des vidéos.