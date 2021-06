Archos crée la société Medical Devices Venture

(Boursier.com) — Archos lance une nouvelle société, Medical Devices Venture - MDV. MDV est une structure holding qui va développer un portefeuille de participations dans le domaine des nouvelles technologies de santé. MDV s'appuie sur les compétences du Groupe Archos dans l'industrialisation de produits électroniques (marchés grand public et marchés professionnels avec les compétences de Logic Instrument).

Elle prend des participations majoritaires dans de nouvelles sociétés créées en collaboration avec les SATT (Société d'Accélération de Transfert de Technologie) et les chercheurs inventeurs de technologies nouvelles.

Les SATT ont pour vocation de valoriser les travaux de recherche français au travers de la mise en place de programmes de maturation visant à transformer des idées en propriété intellectuelle. Ces programmes de maturation servent à financer des développements de prototypes et d'études cliniques permettant de valider les performances et les apports des inventions des chercheurs.

Archos apporte son savoir-faire industriel, son expérience de lancement de produits et son réseau afin d'accompagner ces structures dans le développement de leurs solutions.

Rappelons que le marché de la Med Tech représente un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars dans le monde, dont 70% en Europe + USA. Il est en croissance d'environ 5% par an. Il est porté par une perspective d'amélioration de la santé, de la qualité des soins et de leur efficacité (anticipation, prévention) et de plus en plus soutenu par les Etats qui ont pris conscience de l'importance de l'innovation dans le domaine médical pour améliorer l'efficacité des dépenses de santé en général.

Le secteur est financé à hauteur de 9 MdsE en Europe en 2020 par des fonds d'investissement.

Investissement dans Dextrain

Le premier investissement de MDV est Dextrain, qui développe des produits issus d'une recherche innovante menée à l'Institut de Psychiatrie et de Neuroscience de Paris (Inserm U1266, Université de Paris) et portant sur les dispositifs visant à améliorer l'indépendance et la qualité de vie de nombreux patients après un accident vasculaire cérébral (AVC), et proposera également un protocole clinique sur solutions mobiles pour les patients atteints de maladies neurodégénératives.

Les dispositifs développés par Dextrain fournissent une analyse unique de la finesse de la dextérité manuelle, souvent impactée chez les patients ayant subi un AVC.

Dextrain développe actuellement deux produits : le Dextrain Manipulandum et l'application sur tablette Dextrain Home Care.

L'objectif est d'offrir des soins continus, en service de rééducation, en cabinet de ville et au domicile des patients maximisant ainsi le potentiel de récupération.

MDV entrera cette année en Bourse

Au cours du 3e trimestre 2021, un 2e investissement de MDV sera dévoilé dans le segment de la dermatologie.

Afin d'accélérer son développement MDV compte préparer son introduction en bourse avant la fin de l'année 2021.