Archos : création de MDV IT

(Boursier.com) — Archos crée la société MDV IT, détenue à 100% par Medical Devices Venture, une filiale d'Archos.

Face à une demande exponentielle des établissements hospitaliers en termes de terminaux mobiles, d'écrans interactifs, et de solutions propriétaires, MDV IT aura pour mission de concevoir conjointement avec les DSI des établissements de santé une gamme de solutions répondant à leurs nouveaux besoins.

MDV IT s'appuiera sur les compétences en ingénierie, industrialisation et distribution d'Archos et de sa filiale dédiée aux produits pour les professionnels, Logic Instrument. L'objectif de MDV IT est d'être l'interlocuteur privilégié de chaque établissement de santé ayant besoin de petites séries, personnalisées, dotées d'accessoires dédiés, et intégrant les suites logicielles applicatives adaptées en termes de gestion de flotte et de sécurité des données.

MDV IT s'appuie sur les compétences acquises par le groupe Archos. Elle bénéficie ainsi des capacités des équipes du groupe qui combinent de nombreuses années d'expérience et de compétences dans les domaines de l'ingénierie, du suivi de fabrication, de l'intégration et de la logistique. MDV IT est l'entité du groupe qui apportera les fonctions supports aux autres filiales de Medical Devices Venture.