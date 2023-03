Archos contient sa perte en 2022

(Boursier.com) — Archos enregistre un chiffre d'affaires de 14,3 millions d'euros en 2022 (15,4 ME en 2021), soit une baisse de -7%. Cette décroissance provient essentiellement de la réduction du marché des tablettes grand public. Les ventes de Logic instrument (B2B) sont en bonne progression (+29%). Medical Devices Venture a dégagé un chiffre d'affaires de 0,5 ME sur sa première année.

Le résultat d'exploitation ressort à -2,6 ME (-4,2 ME en 2021). Le résultat exceptionnel s'établit à +1,2 ME résultant essentiellement (pour +1,5 ME) de l'impact de l'augmentation de capital (souscrite par des tiers) intervenue sur Medical Devices Venture en février 2022.

Le résultat net consolidé s'établit à -1,5 ME (-9,2 ME en 2021).

La trésorerie s'établit à 12 ME, en baisse de 4 ME par rapport au 31 décembre 2021.

Perspectives 2023

Face à une concurrence chinoise accrue, Archos a décidé depuis 2019, d'opérer un changement profond de son modèle économique. Ainsi la société déploie maintenant sa stratégie et son organisation dans les métiers d'avenir où les services et l'innovation sont au coeur de l'activité.

Archos dispose désormais des moyens lui permettant de déployer son plan stratégique en 2023, à savoir :

- Réaliser plus de 50% de son activité dans le B2B en support des grands comptes ;

- Accélérer le déploiement de Medical Devices Venture et de ses start-up innovantes ;

- Réaliser des opérations de croissance externe afin d'accélérer le programme de développement du Groupe.