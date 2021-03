Archos conclut un financement en OCA d'un nominal maximum de 25 ME

Archos conclut un financement en OCA d'un nominal maximum de 25 ME









Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Archos a conclu, le 17 mars, avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP (Investisseur) d'un contrat de financement obligataire flexible par émission de bons d'émission (Bons d'Emission) donnant accès à des tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune (OCA). Ces OCA son assorties de bons de souscription d'actions en ce qui concerne la 4e tranche (BSA). Ces BSA pourront être exercés pendant une période de 4 années à compter de leur émission.

Le contrat de financement se décomposera en un premier engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 12 millions d'euros comprenant 4 tranches de 3 ME chacune (engagement initial). Il sera suivi d'un second engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 13 ME composé de 13 tranches de 1 ME chacune (engagement additionnel).

Le montant nominal maximum total des OCA ainsi émises sera égal à 25 ME.

L'objectif est de permettre à Archos de financer la poursuite de son plan de réorganisation et la mise en place d'une offre de produits et services permettant de valoriser les savoirs faire du Groupe dans la distribution de produits technologiques en Europe.

L'émission de la première tranche d'OCA au profit de l'Investisseur, pour un montant nominal de 3 ME, sera réalisée le 15 avril 2021.