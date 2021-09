Archos : conclusion d'un avenant au contrat de financement en OCA

(Boursier.com) — Archos annonce la signature ce jour d'un avenant au contrat de financement obligataire flexible par émission de bons d'émission donnant accès à des tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, la quatrième tranche d'OCA étant assortie de bons de souscription d'actions, conclu le 17 mars 2021 avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP.

Rappel des principales modalités de financement initialement prévues

Selon le contrat conclu le 17 mars 2021 entre la société et l'Investisseur, le financement se décomposait en un premier engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 12 ME (comprenant quatre tranches de 3 ME), suivi d'un second engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 13 ME (composé de treize tranches de 1 ME chacune), pour un montant nominal maximum total d'OCA égal à 25 ME.

Il était également prévu que, dans le cadre de l'Engagement Initial, le tirage de chaque tranche aurait lieu (sous réserve de la réalisation de certaines conditions) le 15 avril 2021 puis tous les trois mois après le tirage de la tranche précédente, soit les 15 juillet 2021, 15 octobre 2021 et 17 janvier 2022.

Modification du montant nominal maximum total de l'Engagement Initial et de l'Engagement Additionnel

Aux termes de l'Avenant, l'Engagement Initial est complété de quatre tranches supplémentaires, soit un nombre total de huit tranches disponibles dans le cadre de l'Engagement Initial (en ce compris les deux tranches déjà tirées à ce jour). Le montant nominal de chacune des quatre tranches supplémentaires de l'Engagement Initial serait de 2 ME, portant ainsi le montant nominal total de l'Engagement Initial à 20 ME.

Le montant nominal maximum total du financement prévu au Contrat reste de 25 ME dans la mesure où l'Avenant prévoit que l'Engagement Additionnel ne porte plus que sur 5 MEUR de montant nominal maximum total.

Accélération du calendrier des tirages de l'Engagement Initial

Dans le cadre de la conclusion de l'Avenant, il a été convenu entre la Société et l'Investisseur que le tirage de chacune des quatre tranches supplémentaires dans le cadre de l'Engagement Initial interviendra tous les trois mois après le tirage de la tranche précédente, étant indiqué que (i) le tirage de la troisième tranche de l'Engagement Initial est maintenu au 15 octobre 2021 (conformément au calendrier initialement convenu avec l'Investisseur), et que (ii) le tirage de la quatrième tranche de l'Engagement Initial est avancé au 15 décembre 2021 (au lieu du 17 janvier 2022 selon le calendrier initialement convenu avec l'Investisseur).