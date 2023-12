Archos : acquisition de blocs de titres MDV et projet de radiation des actions MDV d'Euronext Access+

(Boursier.com) — Archos annonce le projet de radiation des actions de la société Medical Devices Venture (MDV) du marché Euronext Access+ Paris dans la mesure où la cotation de celle-ci sur ce marché n'a plus de raison d'être compte tenu notamment de son flottant quasiment inexistant, des très faibles volumes échangés.

MDV envisage de lever des financements auprès de fonds actifs qui investissent dans des sociétés non cotées évoluant dans le domaine de la santé. Également, certaines contraintes légales et réglementaires applicables aux sociétés cotées sur Euronext Access+ apparaissent disproportionnées par rapport au bénéfice apporté par la cotation de MDV

Le cabinet AA Fineval, représenté par Antoine Nodet, a été mandaté en qualité d'expert indépendant dans le cadre du projet de Radiation MDV.

Archos a procédé à l'acquisition de 190.904 actions MDV, au prix de 7,63 euros par action et des 191.665 BSA MDV, au prix de 3 euros par BSA, auprès de Neovacs, d'Europe Offering et de YA II PN, Lt. Il est précisé que le paiement du prix relatif à l'Acquisition des Blocs MDV n'a pas été réalisé par versement en espèces mais a donné naissance à des crédit-vendeurs.

L'Acquisition des Blocs MDV permettra à Archos de détenir seule plus de 90% du capital et des droits de vote de MDV et ainsi de demander à Euronext de procéder à la Radiation MDV à l'issue de l'offre volontaire de rachat des actions MDV qui sera lancée dans les prochaines semaines.

D'autre part, un avenant (Avenant no5) a été conclu au contrat de financement obligataire flexible par émission de bons d'émission donnant accès à des tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune (OCA). La 4e tranche d'OCA est assortie de bons de souscription d'actions (BSA), conclu le 17 mars 2021 avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP.