Archos : a renégocié le contrat de financement obligataire conclu avec YA II PN

Crédit photo © archos

(Boursier.com) — En séance, l'action Archos bondit de 21,5%, à 0,049 euro dans un volume important de 6% de capital échangé.

Le pionnier européen de l'électronique grand public annonce la signature, le 29 juin, d'un avenant no2 au contrat de financement obligataire flexible par émission de tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles (le contrat) d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune (OCA), assorties de bons de souscription d'actions (BSA) conclu le 11 octobre 2019 avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP (l'Investisseur).

Selon le contrat du 11 octobre 2019, le financement se décomposait en un 1er engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 5,5 millions d'euros comprenant 7 tranches : 4 tranches de 1 ME suivies de 3 tranches de 0,5 ME. Cet engagement initial devait être suivi d'un second engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 4,5 ME, composé de 9 tranches de 0,5 ME chacune, (Engagement Additionnel), pour un montant nominal maximum total d'OCA égal à 10 ME.

Il était également prévu que, dans le cadre de l'engagement initial, le tirage de chaque tranche aurait lieu :

- 1 mois après le tirage de la tranche précédente, s'agissant de la 2e tranche et de la 3e tranche ; et

- tous les 3 mois après le tirage de la tranche précédente, s'agissant des tranches suivantes.

Modification du montant nominal maximum l'engagement initial

Aux termes de l'avenant, l'engagement initial est complété d'une tranche supplémentaire, soit maintenant un nombre total de 8 tranches disponibles dans le cadre de l'engagement Initial, en ce compris les 4 tranches déjà tirées. En outre, le montant nominal de chacune des tranches de l'engagement Initial est porté à 1 ME, portant ainsi le montant nominal total de l'engagement initial à 8 ME. Le montant nominal de chacune des tranches de l'engagement additionnel est également porté à 1 ME (0,5 ME auparavant).

Le montant nominal maximum total du financement prévu au contrat reste de 10 ME dans la mesure où l'avenant prévoit que l'engagement additionnel ne porte plus que sur 2 ME de montant nominal maximum total.

Accélération des tirages

Dans le cadre de la conclusion de l'avenant, il a été convenu entre la société et l'investisseur que le tirage de chacune des tranches restantes dans le cadre de l'engagement initial et de l'engagement additionnel interviendra tous les 2 mois après le tirage de la tranche précédente, étant indiqué que le tirage de la 5e tranche de l'engagement initial est intervenu le 29 juin.

En conséquence, le tirage des tranches restantes interviendra selon le calendrier suivant :

- Tranche 6 : 31/08/2020

- Tranche 7 : 02/11/2020

- Tranche 8 : 04/01/2021

- Tranche 9 : 04/03/2021

- Tranche 10 : 04/05/2021.