(Boursier.com) — Le Groupe Archos a enregistré un chiffre d'affaires de 16,1 ME au 30 septembre 2020, contre 28,3 ME pour la même période en 2019. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaire ressort à 4,9 ME, contre 11,1 ME au 3ème trimestre 2019 (-56%).

Le groupe a subi de plein fouet les conséquences de la Covid 19 depuis le début de l'année 2020. Cette décroissance touche particulièrement les produits d'électroniques grand public qui ont été plus fortement impactés par les effets du confinement que les produits destinés au "BtoB".

Perspectives 2020

"Le contexte du 4ème trimestre 2020 s'annonce très instable avec une reprise de l'épidémie à l'échelle européenne qui risque de fragiliser les ventes du 4ème trimestre.

Cependant le groupe a finalisé la réorganisation de son activité et travaille pour retrouver un volume d'affaires sensiblement équivalent à celui de 2019 si le re-confinement n'impacte pas trop la situation économique" conclut le groupe.