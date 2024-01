Archos : 37% de croissance du chiffre d'affaires consolidé en 2023

(Boursier.com) — Le groupe Archos réalise désormais plus de 85% de son chiffre d'affaires dans le segment professionnel des solutions mobiles. Le chiffre d'affaires consolidé d'Archos en 2023 s'établit 19,6 millions d'euros en incluant novembre et décembre 2023 d'Elexeo, en hausse de 37%. Rappelons que l'acquisition de 100% des parts d'Elexo a été réalisée au 31 octobre 2023, date de début de l'intégration d'Elexo dans le périmètre de consolidation comptable.

En pro forma, le chiffre d'affaires croît de 151% à 35,9 ME (14,3 ME en 2022).

Perspectives

Le groupe Archos retrouve le chemin de la croissance et ambitionne de dépasser 40 ME de chiffre d'affaires en 2024, majoritairement en solutions mobiles destinées au monde professionnel et à la défense.