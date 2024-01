Archer-Daniels plonge à Wall Street sur une enquête comptable

(Boursier.com) — Archer-Daniels-Midland , la multinationale américaine de l'agro-industrie et des matières premières, décroche avant bourse à Wall Street, alors que son directeur financier a été suspendu sur fond d'enquête comptable concernant les pratiques du groupe dans le commerce agricole. Vikram Luthar, CFO de l'affaire, est donc suspendu. ADM dit par ailleurs coopérer avec la Securities & Exchange Commission dans le cadre de l'enquête. Le groupe de Chicago retire ses prévisions sur l'activité nutrition et prévoit de reporter sa publication annuelle. Le groupe s'attend à un bénéfice ajusté par action de plus de 6,90$ sur l'exercice clos fin décembre.