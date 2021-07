Archer Daniels Midland : trimestre record

Archer Daniels Midland : trimestre record









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Archer Daniels Midland, la firme de Chicago active notamment dans l'agro-industrie, a publié pour son second trimestre des bénéfices record. Le bpa GAAP a été de 1,26$ et le bénéfice ajusté de 1,33$. Le bénéfice net a été de 712 millions de dollars (469 M$ un an avant), alors que le profit ajusté a représenté 754 millions. Les revenus ont été de 22,9 milliards de dollars, contre 16,3 milliards de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Le consensus était de 99 cents de bpa ajusté pour 18 milliards de revenus. Le groupe a donc atomisé le consensus de place sur le trimestre, et anticipe une poursuite de l'expansion au second semestre fiscal.