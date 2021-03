Archegos Capital : la pression monte sur le Credit Suisse

Crédit photo © Crédit Suisse

(Boursier.com) — La pression monte et le titre flanche. Le Credit Suisse et ses dirigeants vivent un début d'année pour le moins compliqué. Après l'affaire Greensill, c'est le scandale Archegos Capital qui éclabousse la banque zurichoise depuis le début de la semaine. Le titre de l'établissement financier a respectivement perdu 13,9% et 3,1% lundi et mardi, et cède encore 4% aujourd'hui.

Selon certains bruits de couloir, les pertes du groupe suisse liées au dossier Archegos, un fonds spéculatif américain qui n'a pas répondu à des appels de marge, pourraient dépasser les 7 milliards de dollars ! Le CS a pour le moment simplement indiqué que, bien qu'il soit trop tôt pour quantifier l'ampleur exacte de la perte, "elle pourrait être très importante et matérielle pour nos résultats du premier trimestre".

Les scandales s'enchaînent

Une 'tuile' qui intervient quelques jours seulement après celle liée à Greensill. La faillite de l'entreprise britannique spécialisée dans le financement de chaînes d'approvisionnement a conduit le CS à fermer des fonds rassemblant quelque 10 milliards de dollars de financements et à lancer une réorganisation de ses activités de gestion d'actifs. "Le coût final pour le groupe dans la résolution de ces problèmes peut être important au niveau du résultat d'exploitation", a averti la firme.

Trop c'est trop pour Ethos, une société de conseil aux investisseurs en matière de gouvernance d'entreprise. Cette dernière estime que les actionnaires de la banque devraient voter contre la rémunération du conseil d'administration et des principaux dirigeants lors de la prochaine assemblée générale. "Ces nouveaux dossiers s'ajoutent à un nombre incroyable de défaillances de la gouvernance", a déclaré son directeur général, Vincent Kaufmann.

Culture du risque en question

Pour David Herro, directeur des investissements chez Harris Associates, l'un des principaux actionnaires de l'établissement zurichois, les pertes massives liées à Archegos Capital sont un "signal d'alarme" pour le prêteur, et doivent conduire à des changements radicaux dans la culture et les pratiques de risque du groupe "Les contrôles des risques ne sont toujours pas là où ils devraient être", a déclaré M. Herro dans une interview accordée à 'Bloomberg TV'. "Espérons qu'il s'agit d'une sonnette d'alarme pour accélérer le changement culturel qui est nécessaire dans cette entreprise". David Herro estime qu'il serait "prudent" que la banque suisse suspende son programme de rachat de titres.

Les agences de notation menacent

Chez les agences de notation, S&P a déjà abaissé sa perspective crédit associée à la note 'BBB+' du groupe à 'négative'. "L'incident soulève des questions sur la qualité de la gestion des risques, l'appétit du groupe pour le risque et l'adéquation du profil de rendement au risque". Moody's vient de lui emboiter le pas en dégradant également à 'négative' sa perspective crédit.