ArcelorMittal voit ses profits plonger au quatrième trimestre

(Boursier.com) — ArcelorMittal a dévoilé des comptes en net repli au quatrième trimestre 2022 avec un profit net limité à 261 millions de dollars contre 4,045 Mds$ un an plus tôt, pour des revenus en retrait de 19% à 16,89 milliards de dollars. L'EBITDA a atteint 1,26 Md$ contre 5,05 Mds$ un an auparavant. Le consensus tablait sur un résultat net de 358 M$, des ventes de 15,96 Mds$ et un EBITDA de 1,26 Md$. La baisse des prix de l'acier, les coûts élevés de l'énergie, entraînés par la guerre en Ukraine, et des dépréciations d'actifs sur ses actifs ukrainiens ont pesé sur les résultats.

Les expéditions trimestrielles d'acier ont diminué de 6,9% à 12,6 millions de tonnes par rapport au troisième trimestre en raison d'une baisse de la demande due au déstockage. ArcelorMittal a mis en garde sur les perspectives de la demande d'acier, notant que les 'malheurs' du secteur immobilier chinois et le resserrement de la politique monétaire pourraient peser sur la consommation cette année. La consommation apparente d'acier en dehors de la Chine - un baromètre clé de l'économie mondiale - devrait augmenter de 2% à 3% en 2023, après s'être contractée dans des régions clés l'année dernière, a souligné le sidérurgiste. Cela sera largement tiré par la reconstitution des stocks, tandis que la croissance de la demande réelle des consommateurs sera confrontée à des vents contraires.