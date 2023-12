ArcelorMittal : vive hausse, la belle série se poursuit

(Boursier.com) — Porté par une actualité sectorielle favorable, ArcelorMittal bondit de 5,2% à 26,2 euros, au plus haut depuis la fin juillet. Le titre du géant de la sidérurgie aligne par la même occasion une septième séance consécutive de hausse. Oddo BHF ('surperformer') a par ailleurs ajusté le curseur sur l'aciériste de 33 à 34 euros après avoir légèrement revu à la hausse ses estimations de résultats. Malgré la hausse récente du titre (+23% depuis le point bas du 30 octobre et +5% depuis son upgrade le 11 décembre), le potentiel reste significatif. En plus de la poursuite des trends favorable sur les prix, le re-rating supplémentaire dépendra du résultat des courses sur US Steel, qui vient de faire l'objet d'une offre de rachat du géant japonais Nippon Steel. Toutefois, grâce notamment à l'amélioration de la marge de manoeuvre permise par la cession du Kazakhstan, une opération créatrice de valeur est, selon le broker, envisageable sans remettre en cause la notation IG, ni la politique de rémunération des actionnaires.