ArcelorMittal veut construire un nouveau haut fourneau

(Boursier.com) — ArcelorMittal a annoncé son intention de construire une usine de fabrication d'acier à four électrique à arc à AM/NS Calvert, la coentreprise avec Nippon Steel en Alabama. Une fois achevée, l'installation prévue sera en mesure de produire 1,5 Mt d'acier pour le laminoir à bandes à chaud et de produire un large éventail de nuances d'acier requises pour les marchés des utilisateurs finaux de Calvert. La construction devrait durer 24 mois et la nouvelle installation devrait créer 300 emplois supplémentaires.