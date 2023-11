ArcelorMittal : va supprimer des milliers d'emplois en Afrique du Sud

(Boursier.com) — La filiale sudafricaine d'ArcelorMittal va tailler dans ses effectifs. Compte tenu d'une économie moribonde, ArcelorMittal South Africa va fermer ses activités de production d'aciers longs et supprimera jusqu'à 3.500 emplois. L'unité d'acier long de la société produit du matériel de clôture, des rails, des tiges et des barres utilisés dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de l'industrie manufacturière. ArcelorMittal produit également des produits de fonderie, des aciers plats et des produits tubulaires. "Le conseil d'administration et la direction d'ArcelorMittal Afrique du Sud ont atteint ce point après avoir épuisé toutes les options possibles", a déclaré le DG, Kobus Verster. " Nous avons le devoir de veiller à ce que l'entreprise reste pérenne à long terme, dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes".