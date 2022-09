ArcelorMittal : va mettre au ralenti certaines aciéries en Europe

(Boursier.com) — ArcelorMittal appuie sur le frein. Le numéro un mondial de l'acier va mettre au ralenti certaines activités de trois de ses aciéries alors que les coûts énergétiques élevés et la baisse de la demande rendent la production non rentable. Les installations situées à Brême et à Hambourg en Allemagne seront partiellement fermées à la fin du mois, et un haut fourneau de l'usine des Asturies, en Espagne, sera également arrêté. "La hausse exorbitante des prix de l'énergie a un impact massif sur la compétitivité de la production d'acier", affirme le sidérurgiste dans un communiqué. "Cela est aggravé par la faiblesse de la demande et des perspectives économiques négatives".

L'envolée des prix du gaz en Europe est à l'origine d'une flambée des coûts de l'énergie, paralysant la plupart des industries lourdes qui reçoivent simultanément moins de commandes de la part de fabricant et constructeurs également touchés. Signe de la dégradation des perspectives économiques, la demande d'acier recule depuis plusieurs semaines sur le Vieux continent. La période de bénéfices exceptionnels à la sortie de la crise sanitaire, sur fond de prix records de l'acier, semble ainsi désormais bien loin pour l'industrie sidérurgique.