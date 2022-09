ArcelorMittal va également ralentir le rythme en Pologne

(Boursier.com) — ArcelorMittal va temporairement mettre à l'arrêt l'un des hauts-fourneaux de son aciérie de Dabrowa Gornicza en raison de la situation "difficile" des marchés et du niveau des prix de l'énergie. Le numéro un mondial de l'acier est affecté par le ralentissement de l'activité économique en Europe, la baisse du stockage par les clients, la moindre croissance des importations en provenance de l'extérieur de l'Union européenne, ainsi que la hausse des prix du gaz et de l'énergie comme motifs de suspension. Les quotas élevés d'émissions de CO2 rendent également la production d'acier en Europe moins compétitive. Ces fermetures temporaires affecteront les volumes de production du groupe au quatrième trimestre et dureront aussi longtemps que les conditions économiques l'exigent.