ArcelorMittal : un renfort de poids

Crédit photo © ArcelorMittal

(Boursier.com) — ArcelorMittal grimpe de 2,4% à 10,5 euros en début de séance, bien aidé par une note de Goldman Sachs qui a débuté le suivi de la valeur avec une recommandation 'acheter' et un objectif de 14 euros. La banque, qui est également à l''achat' sur BHP et Glencore, voit cinq raisons d'être positif sur le secteur : la possibilité d'une forte reprise de la demande mondiale dans les années à venir, l'offre de produits de base est limitée, les mesures de relance mondiales constituent un "filet de sécurité de la demande", la possibilité d'une reflation et la surévaluation du dollar américain.

Les valorisations dans le secteur ne semblent plus bon marché, mais ne semblent pas non plus chères selon les "mesures normalisées de la demande", souligne Goldman. Le cuivre, l'acier et le charbon sont les segments qui offrent les perspectives les plus intéressantes, ajoute le courtier.