ArcelorMittal un partenariat avec Velux

(Boursier.com) — Le groupe Velux lance une coopération avec ArcelorMittal afin de réduire l'empreinte carbone des aciers utilisés dans les fenêtres de toit Velux d'ici 2030. La qualité de l'acier est en effet cruciale pour assurer une performance optimale des charnières utilisées pour actionner les fenêtres de toit Velux, et des supports utilisés pour les installer.

Rappelons que depuis plus de 80 ans, le groupe Velux s'emploie à tirer le meilleur parti de la lumière du jour et de l'air à travers le toit. Sa gamme de produits comprend des fenêtres de toit et des puits de lumière modulaires, des stores décoratifs, des produits de protection solaire et des volets roulants, ainsi que des solutions d'installation et de maison intelligente. Ces produits contribuent à assurer un climat intérieur sain et durable. Velux travaille à l'échelle mondiale, dans plus de 38 pays avec environ 11.000 employés dans le monde. Le groupe Velux appartient à VKR Holding A/S, une société anonyme entièrement détenue par des fondations caritatives à but non lucratif (The Velux Foundations) et la famille fondatrice.