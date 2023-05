ArcelorMittal : un dividende versé en deux temps

(Boursier.com) — ArcelorMittal monte de 0,8% à 24,45 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé des résultats pour le trimestre marqués par une amélioration de la performance opérationnelle. Le résultat opérationnel au T1 ressort ainsi à 1,2 Md$, contre une perte opérationnelle au T4 2022. L'EBITDA est de 1,8 Md$ (vs 1,3 Md$ au T4 2022). Le Bénéfice net s'est inscrit à 1,1 milliard de dollars (0,3 Md$ au T4 2022). Le BPA de base est de 1,28$, contre 0,30$ au T4 2022.

Le groupe a fait part d'une dette nette de 5,2 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de dollars à fin décembre 2022, principalement en raison du flux de fusions et acquisitions (principalement l'acquisition de 2,2 milliards de dollars d'ArcelorMittal Pecém), les rachats d'actions (0,5$ milliards) et le fonds de roulement (0,8 milliard de dollars).

La dette brute est de 11,5 milliards de dollars et la trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,3 milliards de dollars au 31 mars 2023 (contre respectivement 11,7 milliards de dollars et 9,4 milliards de dollars au 31 décembre 2022).

Les dépenses d'investissement sont de 0,9 milliard de dollars, conformes aux prévisions et pour l'année entière elles se situent dans une fourchette allant de 4,5 milliards à 5 milliards de dollars.

Rachats d'actions

ArcelorMittal a par ailleurs racheté 19,1 millions d'actions jusqu'à présent en 2023, complétant son programme de rachat de titres annoncé précédemment et portant la réduction totale du nombre d'actions diluées depuis le 30 septembre 2020 à 31%.

Suite à l'approbation accordée par les actionnaires lors de l'AGA 2023, la direction annonce par ailleurs son intention de racheter jusqu'à 85 millions d'actions jusqu'en mai 2025.

La politique de remboursement du capital de la société définit qu'un minimum de 50% du FCF annuel post-dividende est restitué aux actionnaires par le biais de rachats.

Le dividende de base de 0,44$ sera à verser en 2 fois (0,22 $/action) en juin et décembre 2023.

Oddo BHF a ajusté la mire sur le dossier de 1 euros, de 36 à 37 euros, tout en restant à 'surperformer'.