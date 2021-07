ArcelorMittal : soutiens croisés

(Boursier.com) — ArcelorMittal se stabilise ce jeudi à 26,30 euros, alors que le broker Goldman Sachs a revalorisé l'aciériste de 36 à 40 euros en restant à l'achat. De son côté, Barclays a initié le suivi du titre avec une recommandation 'surpondérer' et un cours de 36 euros dans le viseur. Hier, Jefferies avait ajusté à son tour son objectif de cours à 40 euros avec un avis à l'achat. Deutsche Bank avait déjà remonté le curseur sur l'aciériste de 32 à 36 euros en restant aussi à l'achat et Oddo BHF avait revalorisé le dossier à 40 euros avec un avis à 'surperformer'. Le premier sidérurgiste mondial a réalisé un bénéfice plus élevé que prévu au titre du premier trimestre 2021. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) du groupe s'est élevé à 3,24 milliards de dollars, soit plus du triple du chiffre de l'année précédente (967 millions de dollars). Le résultat opérationnel s'était inscrit à 2,64 milliards de dollars.

La direction du groupe avait évoqué un début d'année "très positif" et s'attendait à ce que la croissance de la consommation mondiale d'acier s'inscrive "en haut ou au-dessus" de la fourchette allant de 4,5% à 5,5% qui avait été publiée en février dernier... Les comptes du T2 seront publiés le 29 juillet prochain.