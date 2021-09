ArcelorMittal : sous pression avec la chute du minerai

(Boursier.com) — Comme l'ensemble du secteur des matières premières, ArcelorMittal est malmené ce matin avec un titre qui abandonne près de 6% à 25,6 euros. Les inquiétudes relatives au ralentissement de la croissance en Chine ainsi que les craintes d'un défaut du géant de l'immobilier local Evergrande pèsent fortement sur l'ensemble des cours des métaux. Plombé par un endettement estimé à près de 260 milliards d'euros au total, le numéro deux chinois de l'immobilier peine à céder des actifs pour honorer ses obligations financières, payer ses fournisseurs et rémunérer ses investisseurs. Une éventuelle défaillance pourrait fragiliser une bonne partie du système financier de la République populaire chinoise et avoir d'importantes répercussions sur le premier consommateur mondiale de matières premières.

Les futurs sur le minerai de fer à Singapour ont encore décroché de 12% ce matin à 91$ la tonne. En baisse pour la neuvième séance consécutive, les cours du minerai n'avaient plus connu une telle série négative depuis 2015. Ils se sont effondrés d'environ 60% depuis le record atteint en mai et sont inférieurs à trois chiffres pour la première fois depuis plus d'un an. Outre les craintes de ralentissement de l'économie, le minerai est également confronté aux restrictions imposées par Pékin sur la production d'acier afin de limiter la pollution du pays en vue de l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2060. Plus récemment, les restrictions ont porté sur l'amélioration de la qualité de l'air en vue des Jeux olympiques d'hiver 2022.

Dans ce contexte, les grands producteurs de minerai tels que BHP et Rio Tinto perdent également près de 5% à Londres.