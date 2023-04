ArcelorMittal : sécurise et décarbone une partie de ses besoins en électricité au Brésil

(Boursier.com) — ArcelorMittal Brésil, va former une coentreprise avec Casa dos Ventos, l'un des plus grands développeurs et producteurs de projets d'énergie renouvelable du Brésil, pour développer un projet éolien de 554 MW.

ArcelorMittal Brésil détiendra une participation de 55% dans la coentreprise, Casa dos Ventos détenant les 45% restants. La transaction a été approuvée par l'autorité antitrust brésilienne, CADE, le 13 avril et sera finalisée dans les 15 prochains jours.

Ce projet de 0,8 milliard de dollars vise à sécuriser et à décarboner une part considérable des futurs besoins en électricité d'ArcelorMittal Brésil. "On estime qu'elle fournira 38 % des besoins totaux en électricité d'ArcelorMittal au Brésil en 2030. La coentreprise sera mise en équivalence et l'investissement total en actions d'ArcelorMittal sera d'environ 0,15 milliard de dollars", explique le groupe coté à Paris.