ArcelorMittal se lance dans l'industrie de la fabrication additive en tant que fournisseur de poudre d'acier

(Boursier.com) — ArcelorMittal annonce aujourd'hui son entrée sur le marché de la fabrication additive (AdM) en tant que fournisseur de poudre d'acier. L'entreprise construit un atomiseur de gaz inerte à l'échelle industrielle à Aviles, en Espagne, pour produire des poudres d'acier pour les technologies AdM telles que la fusion laser sur lit de poudre (LPBF), le jet de liant (BJ) et le dépôt d'énergie directe (DED).

L'atomiseur, dont la production entrera en janvier 2024, aura une capacité de production de lots importants, de 200 kg à 3 tonnes, et une capacité annuelle initiale de 1.000 tonnes. Cela permettra à ArcelorMittal de fournir des volumes importants de poudres d'acier avec une qualité, une fiabilité et une traçabilité constantes, répondant aux normes et spécifications élevées de l'industrie AdM.

Conformément à l'engagement d'ArcelorMittal en faveur du développement durable et de la décarbonisation, l'entreprise s'engage à faire progresser la durabilité de la fabrication additive. L'atomiseur produira donc des poudres à partir de ferraille d'acier, en utilisant de l'électricité renouvelable, en atomisant avec des gaz industriels produits par des énergies renouvelables et en utilisant des solutions d'emballage recyclées et recyclables.