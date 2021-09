ArcelorMittal s'engage en Belgique sur la neutralité carbone en 2050

(Boursier.com) — ArcelorMittal a signé une lettre d'intention avec les gouvernements belge et flamand, soutenant un investissement de 1,1 milliard d'euros dans les technologies de décarbonation de son usine de Gand. ArcelorMittal Belgique prévoit de réduire ses émissions de CO2 de 3,9 millions de tonnes par an d'ici 2030, en construisant une usine de fonte de réduction directe (DRI) de 2,5 millions de tonnes et deux fours électriques sur son site de Gand. Le four utilisera des déchets de bois et de plastique comme substitut au carbone fossile.

L'usine DRI utilise du gaz naturel, et potentiellement de l'hydrogène, au lieu du charbon pour réduire le minerai de fer, ce qui entraîne une diminution importante des émissions de CO2 par rapport à la fabrication de fer à haut fourneau. Les deux fours électriques fondront le DRI et la ferraille, qui seront ensuite transformés dans l'aciérie. Une fois le DRI et les fours électriques construits, il y aura une période de transition pendant laquelle la production passera progressivement du haut fourneau A, au DRI et aux fours électriques, après quoi le haut fourneau A sera fermé en fin de vie. D'ici 2030, cela se traduira par une réduction d'environ 3 millions de tonnes d'émissions de CO2 chaque année.

L'usine DRI fonctionnera aux côtés du haut fourneau B de Gand, qui a redémarré la production en mars 2021, suite à un investissement de 195 millions d'euros. Les différentes initiatives combinées permettront à ArcelorMittal Belgique de réduire ses émissions de CO2 de 3,9 millions de tonnes par an d'ici 2030, ce qui équivaut aux émissions annuelles de gaz à effet de serre de 848.172 voitures. ArcelorMittal Belgique apportera donc une contribution significative à l'ambition d'ArcelorMittal Europe de réduire l'intensité des émissions de CO2 de 35% d'ici 2030, et de devenir neutre en carbone d'ici 2050.