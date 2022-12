ArcelorMittal : rouge vif

(Boursier.com) — ArcelorMittal est sous pression en ce milieu de semaine avec un titre qui cède plus de 3% à 31,3 euros. La pression vendeuse sur le géant de l'acier est à relier à une note de Bank of America qui a dégradé sa recommandation à 'neutre' avec un objectif fixé à 28 euros. Le marché reste malgré tout largement positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 14 analystes sont à l''achat', 5 à 'conserver' et 1 seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 33,17 euros.