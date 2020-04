ArcelorMittal retombe de plus de 7%

(Boursier.com) — ArcelorMittal rechute de plus de 7% à 8,63 euros ce mercredi, alors que le groupe le numéro un mondial de l'acier a expliqué que la propagation de la pandémie de Covid-19 à travers le monde et les mesures introduites par les différents gouvernements pour contenir le virus avaient eu un impact négatif immédiat sur l'activité économique et les chaînes d'approvisionnement industrielles dans de nombreuses régions du monde... Par conséquent, le groupe prévoit un déclin important de l'activité industrielle dans de nombreux, voire tous les marchés géographiques où il opère, ce qui a un impact sur ses activités. Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan est repassé de 'surpondérer' à 'neutre' en ciblant un cours de 9,50 euros.

"En réponse, nous réduisons la production et faisons tourner au ralenti nos actifs de production et de finition de l'acier, pays par pays, en fonction de la demande régionale et des exigences gouvernementales" avait expliqué dernièrement la direction du groupe. "Nous avons l'intention de fournir des indications actualisées sur nos besoins de trésorerie pour 2020, y compris les dépenses d'investissement, lorsque nous annoncerons nos résultats du premier trimestre, le 7 mai prochain. Afin d'assurer la sécurité et le bien-être de nos employés, actionnaires et parties prenantes, nous avons toutefois décidé de reporter l'assemblée générale prévue pour le 5 mai. Une nouvelle date sera communiquée en temps utile", a encore souligné le groupe.