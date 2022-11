ArcelorMittal : résultats contrastés, action volatile

(Boursier.com) — Matinée volatile pour ArcelorMittal. En net repli à l'ouverture, le titre du géant de la sidérurgie évolue désormais proche de l'équilibre, à 23,9 euros. Le groupe basé au Luxembourg a dévoilé des comptes trimestriels en net retrait sur un an mais globalement supérieurs aux attentes des analystes grâce à d'importantes réductions de coûts et à des économies d'énergie. Sur les trois mois clos fin septembre, ArcelorMittal a dégagé un Ebitda de 2,66 milliards de dollars, divisé par plus de deux sur un an, pour un chiffre d'affaires en repli de 6% à 19 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 993 M$, contre 4,62 Mds$ un an plus tôt, et le flux de trésorerie disponible a atteint 1,1 Md$.

Le groupe, qui a réduit ses perspectives de consommation d'acier en Europe, a déclaré que, face à la faiblesse de la demande et à la hausse des coûts de l'énergie, il avait adapté ses capacités mais que la demande devrait repartir une fois les stocks épuisés. ArcelorMittal s'attend désormais à ce que la consommation apparente d'acier - un baromètre clé de l'économie - chute de 7% en Europe cette année, contre une baisse de 2% à 4% estimée en mai dernier. La détérioration des perspectives reflète en partie le déstockage, après que les clients eurent constitué des stocks de précaution après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Citi ('achat') explique que le dépassement des bénéfices est principalement dû à un meilleur contrôle des coûts. La banque souligne également que le flux de trésorerie disponible au 3e trimestre est ressorti plus de deux fois supérieur à ses attentes. Elle met en avant les prévisions de l'entreprise concernant la baisse des coûts variables (matières premières et énergie) au 4e trimestre, ce qui, combiné à la baisse des coûts fixes, pourrait aider à compenser le repli des revenus dans un contexte de baisse de la production.

ING ('achat') constate également que l'Ebitda a nettement dépassé le consensus, même s'il a diminué en séquentiel en raison d'effets prix-coûts négatifs, d'une baisse des expéditions d'acier dans plusieurs régions et d'un vent contraire supplémentaire sur les coûts énergétiques en Europe. Le consensus sur l'Ebitda pour l'année complète implique un résultat de 1,1 milliard de dollars au 4e trimestre, ce qui "semble plus que capturer les conditions défavorables".