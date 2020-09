ArcelorMittal : reste bien orienté

ArcelorMittal : reste bien orienté









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ArcelorMittal reste bien orienté ce mardi (+1,2% à 11,6 euros), toujours porté par la cession de ses activités américaines à Cleveland Cliffs. Prenant acte de cette annonce, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 14 à 16 euros tout en confirmant son avis 'acheter'. Le broker explique que cet ajustement tient au fait de la réduction significative liée à la cession d'AM USA des pensions de retraites qui fait plus que compenser la perte d'EBITDA. Le VE/EBITDA 2021e du groupe ressort à 4.6x (vs 5.5x historiquement).

UBS voit aussi un certain nombre de points stratégiques positifs pour le groupe dans le cadre de cette transaction. Il conserve tout d'abord une empreinte aux Etats-Unis grâce à ses actifs à bas prix au Canada, au Mexique et à AM/NS Calvert. Les actifs cédés ont un effet de levier plus opérationnel sur un marché où les prix de l'acier sont plus volatils. Enfin, la firme réduit son passif de pensions de retraite de 3,1 Mds$, soit 44%, ce qui est positif pour la note crédit. Le broker est à l''achat' sur la valeur avec une cible de 12 euros.