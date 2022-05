ArcelorMittal : résistance confirmée

(Boursier.com) — ArcelorMittal se stabilise sur les 26,35 euros après la présentation de ses comptes trimestriels. Le géant de la sidérurgie a fait part de résultats en forte hausse, supérieurs aux attentes du marché au premier trimestre, ainsi que du rachat de 1 milliard de dollars de titres supplémentaires. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté la mire de 48 à 49 euros avec un avis à l'achat. Citi a expliqué de son côté que la performance a été meilleure que prévu grâce à une efficacité opérationnelle plus solide qu'anticipé.

Les prévisions d'ArcelorMittal suggèrent un Ebitda plus élevé qui pourrait conduire un rehaussement du consensus... Malgré la révision à la baisse des perspectives de consommation mondiale d'acier pour 2022, Morgan Stanley ('surpondérer') s'attend à une légère hausse des prévisions et à un T2 solide grâce à une amélioration modeste des livraisons et à des hausses de prix décalées pour atténuer l'inflation des coûts...