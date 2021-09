ArcelorMittal rejoint le programme Breakthrough Energy Catalyst

(Boursier.com) — ArcelorMittal annonce qu'elle est devenue un partenaire majeur du programme Breakthrough Energy Catalyst, s'engageant à investir 100 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Fondée par Bill Gates, Breakthrough Energy s'engage à mettre à l'échelle les technologies dont le monde a besoin pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Les efforts de Breakthrough Energy comprennent des véhicules d'investissement, des programmes philanthropiques, des actions et d'autres initiatives, dont Catalyst.

Catalyst, lancé plus tôt cette année, est un nouveau modèle sur la façon dont les entreprises, les gouvernements et la philanthropie privée peuvent financer, produire et assurer l'adoption généralisée des technologies propres de nouvelle génération. Le programme se concentrera dans un premier temps sur quatre technologies de décarbonation : le captage direct de l'air (DAC) ; hydrogène vert; stockage d'énergie de longue durée (LDS); et le carburant d'aviation durable (SAF).

L'investissement d'ArcelorMittal se fera via son fonds d'innovation XCarb qui a été lancé plus tôt cette année. La société prévoit d'investir jusqu'à 100 millions de dollars par an par l'intermédiaire du fonds dans des entreprises développant des technologies susceptibles de soutenir et d'accélérer la transition vers une sidérurgie à zéro émission de carbone.

À ce jour, ArcelorMittal a investi 10 millions de dollars dans Heliogen, une société d'énergie renouvelable qui se concentre sur l'exploitation de la puissance de la lumière du soleil pour remplacer les combustibles fossiles, et 25 millions de dollars dans Form Energy, qui travaille au développement de sa technologie révolutionnaire de stockage d'énergie...