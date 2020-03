ArcelorMittal réduit sa production et reporte son AG

(Boursier.com) — ArcelorMittal fait un nouveau point sur la pandémie de coronavirus et son impact sur l'activité du groupe. Le numéro un mondial de l'acier explique que la propagation de Covid-19 à travers le monde et les mesures introduites par les différents gouvernements pour contenir le virus ont un impact négatif sur l'activité économique et les chaînes d'approvisionnement industrielles dans de nombreuses régions du monde. Par conséquent, le groupe constate ou prévoit un déclin important de l'activité industrielle dans de nombreux, voire tous les marchés géographiques où il opère, ce qui a un impact sur ses activités.

"En réponse, nous réduisons la production et faisons tourner au ralenti nos actifs de production et de finition de l'acier, pays par pays, en fonction de la demande régionale et des exigences gouvernementales. Cela ne se fait pas nécessairement de manière uniforme dans les installations du monde entier, étant donné que l'escalade du virus se produit à différents endroits dans différentes régions. Alors que l'Europe est actuellement l'épicentre, selon les données officielles de l'OMS, les cas dans la région de l'ALENA ont désormais dépassé ceux de la Chine, avec une augmentation des cas en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud et dans la CEI. Là où la demande pour nos produits se maintient, par exemple pour les emballages alimentaires, nous nous efforcerons de maintenir des opérations réduites afin de pouvoir répondre aux exigences des clients", détaille la société.

"Afin d'atténuer l'impact de la baisse du niveau de production, nous mettons en oeuvre des mesures importantes pour préserver les liquidités et réduire les coûts en fonction de la baisse des niveaux de production. Cela inclut l'accès aux mesures introduites par les gouvernements pour soutenir les entreprises tout au long de cette période sans précédent. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de tous les gouvernements pour avoir rapidement introduit de telles mesures qui seront essentielles pour de nombreuses industries au cours de cette période.

La volatilité actuelle du marché et l'incertitude sont difficiles pour chaque pays, chaque individu et chaque entreprise. Nous sommes toutefois encouragés par le fait que notre entreprise a, ces dernières années, donné la priorité au renforcement de son bilan afin de disposer d'une base financière solide dans toutes les conditions de marché. La dette nette est à un niveau historiquement bas, nous avons un profil d'échéance de la dette très gérable, ayant utilisé les liquidités disponibles pour rembourser la dette par anticipation ces dernières années, et nous bénéficions également d'une position de liquidité importante. Nous avons l'intention de fournir des indications actualisées sur nos besoins de trésorerie pour 2020, y compris les dépenses d'investissement, lorsque nous annoncerons nos résultats du premier trimestre 2020, le 7 mai 2020. Afin d'assurer la sécurité et le bien-être de nos employés, actionnaires et parties prenantes, nous avons toutefois décidé de reporter l'assemblée générale prévue pour le 5 mai 2020. Une nouvelle date sera communiquée en temps utile", précise le groupe.