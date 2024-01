ArcelorMittal reçoit Bruno Le Maire sur le site de Dunkerque

(Boursier.com) — ArcelorMittal a reçu, ce lundi, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, sur le site de ses aciéries de Dunkerque. Cette visite visait à informer M. Le Maire des plans de décarbonation -qui ont bénéficié d'un soutien financier du gouvernement français- et de l'évolution des opérations sidérurgiques françaises. Cette visite de Bruno Le Maire sur le site de Dunkerque renforce le soutien du gouvernement français aux plans de décarbonation du sidérurgiste.

Les plans d'ArcelorMittal, annoncés pour la première fois en février 2022, sont au coeur de l'objectif de réduire de 35%, d'ici 2030 la densité de carbone de l'acier produit par le groupe en Europe. A Dunkerque, où ArcelorMittal produit environ 5 millions de tonnes d'acier par an à partir de deux hauts fourneaux, le sidérurgiste a l'intention de construire un four à fer réduit de 2,5 millions de tonnes et deux fours à arc électrique. Les nouvelles installations remplaceront l'un des hauts fourneaux actuellement en service. Le projet est actuellement en phase FEED (front-end engineering design). L'achèvement de cette phase est prévu dans le courant de l'année. Il déterminera la configuration industrielle du projet, le calendrier d'exécution et le budget final et enfin, confirmera la viabilité du projet.

Les plans de décarbonisation d'ArcelorMittal en France ont également reçu un coup de pouce grâce à une lettre d'intention, signée ce 15 janvier, avec le fournisseur d'énergie publique français EDF Energy pour l'approvisionnement à long terme en électricité à faible teneur de carbone des sites sidérurgiques français de Dunkerque et de Fos-sur-Mer.