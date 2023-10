ArcelorMittal réagit à l'incendie qui a eu lieu dans une mine de charbon au Kazakhstan

(Boursier.com) — ArcelorMittal a confirmé qu'un accident s'était produit le 28 octobre dans sa mine de charbon de Kostenco au Kazakhstan. "À l'heure actuelle, 25 de nos employés sont décédés et 21 autres sont toujours portés disparus" a précisé la direction du groupe. "206 personnes ont été évacuées vers la surface en toute sécurité".

"Aucun mot ne peut exprimer la dévastation que ressent l'entreprise à la suite de cet accident. Tout ce qui peut être fait pour soutenir les familles qui ont perdu des êtres chers sera fait" a poursuivi la direction.

ArcelorMittal a confirmé également, comme l'a communiqué plus tôt le gouvernement du Kazakhstan, que les deux parties ont engagé des discussions concernant l'avenir d'ArcelorMittal Temirtau et ont récemment signé un accord préliminaire pour une transaction qui transférera la propriété à la République du Kazakhstan.

ArcelorMittal s'est engagé à finaliser cette transaction dans les plus brefs délais...